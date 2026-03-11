Alle 11.24 si tiene la prima prova di discesa maschile a Courchevel 2026, con James Crawford che conclude al primo posto in 1:52 dopo aver recuperato tempo nel finale. La sessione è in corso e gli atleti stanno tentando di trovare il miglior tempo possibile. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni variazione di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 James Crawford recupera parecchio nel finale e chiude al comando in 1:52.60 con 4 centesimi di vantaggio su Hintermann. Al cancelletto il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. 11.22 Lo svizzero Niels Hintermann chiude la sua prova con il tempo di 1:52.64.0 Al via ora il canadese James Crawford. 11.20 Pochi istanti e si dovrebbe incominciare davvero! Il primo a scendere è lo svizzero Niels Hintermann. 11.15 Si riparte! Apripista di nuovo in azione. 11.00 Ancora tutto fermo a Courchevel. Attendiamo novità dalla direzione gara. Al momento non si può scendere. 10.56 Attenzione. Dopo il primo apripista viene fermato di nuovo tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: si prova a partire finalmente

