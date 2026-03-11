LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane sulle ali dell’entusiasmo nel terzo set 6-2
Nella partita di volley femminile valida per la Champions League 2026 tra Scandicci e Fenerbahce Istanbul, le toscane sono in vantaggio con un punteggio di 2-0. Nel terzo set, le squadre si trovano sul 6-2, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in diretta. È possibile cliccare per ulteriori aggiornamenti sulla gara tra Ankara e Conegliano, in programma dalle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 8-4 Può permettersi di forzare Antropova, ma la battuta non trova il campo. 8-3 Esce l’attacco di Baladin, non la miglior partita in attacco della carriera per la turca. 7-3 Bosetti trova il mani fuori sul muro di Vargas! 6-3 Attacco vincente di Vargas in diagonale verso posto sei. Time-out di Abbondanza. 6-2 Muro di Weiztel sul primo tempo di Asli! 5-2 Ace per Nwakalor, continua l’ottimo rendimento al servizio delle toscane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complicato per le toscane nel secondo set, 1-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.
LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-23 un importantissimo primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.
Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV
Tutto quello che riguarda LIVE Scandicci Fenerbahce Istanbul 2 0...
Temi più discussi: Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Quarti di Champions League. Mercoledì la sfida con il Fenerbahçe; Scandicci-Fenerbahce Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming.
Scandicci-Fenerbahce Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più significativi della propria stagione europea. Nei quarti di finale di ... oasport.it
Quando si gioca Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d'andata in programma questa sera al Pala BigMat di Firenze, Scandicci sarà chiamata a fare visita al Fenerbahce Istanbul per il ritorno ... oasport.it
@Fenerbahce 7.00 pm Pala BigMat @SkySport - @DAZN_IT - @NOWTV @CEVolleyball x.com
CHAMPIONS LEAGUE: IL VAKIFBANK ESPUGNA MILANO Si chiude con una battaglia al tie-break la sfida di Champions League tra Numia Vero Volley Milano e VakifBank Istanbul. Dopo aver vinto i primi due set, la squadra turca rimonta set dopo set, fino a - facebook.com facebook