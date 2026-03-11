LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane sulle ali dell’entusiasmo nel terzo set 6-2

Nella partita di volley femminile valida per la Champions League 2026 tra Scandicci e Fenerbahce Istanbul, le toscane sono in vantaggio con un punteggio di 2-0. Nel terzo set, le squadre si trovano sul 6-2, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in diretta. È possibile cliccare per ulteriori aggiornamenti sulla gara tra Ankara e Conegliano, in programma dalle 18.

8-4 Può permettersi di forzare Antropova, ma la battuta non trova il campo. 8-3 Esce l'attacco di Baladin, non la miglior partita in attacco della carriera per la turca. 7-3 Bosetti trova il mani fuori sul muro di Vargas! 6-3 Attacco vincente di Vargas in diagonale verso posto sei. Time-out di Abbondanza. 6-2 Muro di Weiztel sul primo tempo di Asli! 5-2 Ace per Nwakalor, continua l'ottimo rendimento al servizio delle toscane.

