LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa vogliono il bottino pieno 12-8
Nella partita di Champions League femminile in corso, le padrone di casa di Scandicci conducono con un punteggio di 2-0 contro il Fenerbahce Istanbul. Attualmente il punteggio parziale vede le italiane avanti 12-8. La gara si sta svolgendo in diretta, mentre contemporaneamente si seguono anche gli aggiornamenti della sfida tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, in programma dalle 18.
17-14 Diagonale di Bosetti che ha gestito al meglio un attacco complicato. 16-14 In rete il servizio di Nwakalor. 16-13 Attacco vincente di Scandicci. 15-13 Bechis deve arrangiarsi, con Bosetti che sbaglia in attacco. 15-12 Pasticcio delle turche che regalano il punto alle toscane. 14-12 Altra, immensa, parallela di Antropova! 13-12 Muro importante da parte di Fenerbahce. 13-11 Diagonale verso posto sei per Fedorovtseva.
LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-9 provano a scappare le padrone di casa
