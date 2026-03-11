Oggi a Parigi-Nizza 2026 si svolge la tappa con condizioni meteorologiche avverse, tra vento e pioggia. La corsa è partita con grande energia, e il gruppo ha affrontato subito velocità elevate, sfruttando le folate di vento laterale. La situazione ha portato a un’esplosione di azioni fin dai primi chilometri, con i corridori impegnati in uno sforzo intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 12.57 Vento laterale, ma anche a favore, velocità altissima per il gruppo in questa prima parte di gara. 12.54 Dietro il primo drappello di una quarantina di uomini si stanno ricompattando gli altri gruppetti. 12.51 Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), maglia bianca e secondo in classifica generale è staccato di 45” dalla vetta. 12.49 Giornata complicatissima per il gruppo, ancora 170 chilometri all’arrivo. 12.47 Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) era nella prima parte del gruppo ma ha perso contatto. 12.45 Nella prima parte del gruppo ci sono sicuramente la Maglia Gialla Juan Ayuso e Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vento e pioggia, la corsa esplode in partenza

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la cronometro a squadre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Una raccolta di contenuti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Uchon, duello Vingegaard-AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it

Dopo due tappe per velocisti e una cronosquadre, la Parigi-Nizza propone oggi il primo arrivo in salita. - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Bourges – Uchon (195 km) x.com