LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | corridori sulla prima Cote gruppo spaccato

Oggi si svolge la tappa di Parigi-Nizza 2026, con i corridori che affrontano la prima salita della Côte e il gruppo si divide. In diretta, si osservano cambi di posizione tra i ciclisti mentre Kevin Vauquelin, della formazione Ineos Grenadiers, si posiziona al comando del gruppo. La corsa continua con i corridori impegnati nelle fasi più impegnative della giornata.

15.07 Cambio in testa al gruppo! Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers) si porta davanti 15.05 Herregodts e Soderqvist hanno perso contatto dal resto del gruppo. Il distacco è di 20 secondi. 15.02 In testa al gruppo c'è Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) 15.00 La testa della corsa è sulla Cote de la Croix des Cerisiers 14.58 Questa la classifica generale alla vigilia di questa tappa: 1 Ayuso Juan (Lidl – Trek) 8:37:02 2 Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) +0:02 3 Onley Oscar (INEOS Grenadiers) +0:03 4 Hoole Daan (Decathlon CMA CGM Team) +0:13...

