LIVE Italia-USA 8-5 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | ultimo inning da brividi…

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, il punteggio è di 8-5 in favore dell’Italia. Nell’ultimo inning, Harper è stato eliminato al volo. Il lanciatore Dante Nori è riuscito a limitare i danni in un momento molto teso. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

ELIMINATO AL VOLO HARPER! Grandissimo Dante Nori! Limitiamo i danni in un momento da fiato sospeso. ITALIA-USA 8-5 ad un inning dal termine. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. Foul. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Situazione: corridori agli angoli per gli USA, con due eliminati. Chiaro che la partita si decida qui. Entra Harper in battuta al posto di Goldschmidt. Per l'Italia Ron Marinaccio sul monte. Valida di Anthony. Schwarber firma il quinto punto, Smith in terza, Anthony in prima. Finisce qui la partita di Matt Festa. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Qui si decide la partita.