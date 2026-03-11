LIVE Italia-USA 8-4 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | fuoricampo da 3 punti di Crow-Armstrong

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha concluso il settimo inning con un punteggio di 8-4. Crow-Armstrong ha colpito un fuoricampo da tre punti, contribuendo al vantaggio statunitense. Nel corso dell’incontro, Dante Nori ha subito uno strike-out pesante, con un conto di 1 ball e 1 strike. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. Pesantissimo strike-out subìto da Dante Nori. 2 eliminati. Basi piene. Ricomincia il line-up con Jakob Marsee. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Colpito Sam Antonacci. Basi piene. Tocca a Dante Nori. Foul. Bednar colpisce l’arbitro, momento di pausa. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Valida anche di Caglianone, che avanza in prima. D’Orazio in terza. Ora Sam Antonacci. Valida di D’Orazio, che avanza in prima base. Tocca a Jac Caglianone. Strike-out. Momento difficile per l’Italia. Adesso JJ D’Orazio, che ha sostituito l’infortunato Teel. 3 ball, 2 strike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 8-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: fuoricampo da 3 punti di Crow-Armstrong Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 5-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: fuoricampo da 2 punti di Jac Caglianone LIVE Italia-USA 8-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Henderson accorcia con un fuoricampoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non c’è tempo per LaSorsa: viene sostituito. Aggiornamenti e notizie su World Baseball Classic Temi più discussi: Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; LIVE Italia-USA 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: allungano gli azzurri, ma perdono il fenomeno Kyle Teel; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile. LIVE Italia-USA 8-1, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Henderson accorcia con un fuoricampoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul, secondo strike. Foul. 0 ball, 1 strike. Berti eliminato in prima. Ora Vinnie Pasquantino. 1 ball, 2 ... oasport.it USA vs. Italy live score, updates, highlights from 2026 World Baseball Classic gameThe Sporting News is tracking live scoring updates and highlights for USA vs. Italy in the 2026 World Baseball Classic. Follow for complete results from the WBC pool play game. msn.com Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports facebook HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com