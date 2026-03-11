LIVE Italia-USA 8-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | allungano gli azzurri ma perdono il fenomeno Kyle Teel

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, gli azzurri hanno segnato otto punti e si sono allungati in classifica, ma hanno perso il giocatore Kyle Teel, che ha lasciato il campo a causa di un infortunio. Sul monte di lancio degli USA,Judge è stato eliminato al volo da Marsee, mentre Schwarber si è preparato a battere. Henderson ha colpito un fuoricampo per gli americani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Judge eliminato al volo da Marsee. Tocca a Schwarber. Attenzione agli USA: fuoricampo di Henderson. Vale un punto, ma rappresenta una scossa. La partita è ancora lunga, adesso bisogna reggere alla loro reazione veemente. E c’è Judge in battuta. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Strike-out. Adesso il temibile Henderson. 3 ball, 2 strike. Serie di foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Riparte il line-up americano con Witt jr. Sam Altavilla sul monte. Strike-out. Si va nella parte bassa del sesto inning. L’Italia è avanti 8-0. 3 ball, 1 strike. LANCIO PAZZO! Antonacci in tuffo realizza il punto dell’8-0! Incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: allungano gli azzurri, ma perdono il fenomeno Kyle Teel Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 5-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: infortunio per Kyle Teel Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homrun di Teel e Antonacci Contenuti utili per approfondire World Baseball Classic Temi più discussi: Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; LIVE Italia-USA 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: allungano gli azzurri, ma perdono il fenomeno Kyle Teel; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile. LIVE Italia-USA 5-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: infortunio per Kyle TeelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 1 strike. Caglianone in terza, Antonacci in seconda, Dante Nori in battuta, un eliminato. CLAMOROSO ... oasport.it USA vs. Italy live score, updates, highlights from 2026 World Baseball Classic gameThe Sporting News is tracking live scoring updates and highlights for USA vs. Italy in the 2026 World Baseball Classic. Follow for complete results from the WBC pool play game. msn.com Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports facebook HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com