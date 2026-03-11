LIVE Italia-USA 5-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | infortunio per Kyle Teel

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, il punteggio è di 5-0 a favore dell’Italia. In questa fase, Kyle Teel ha subito un infortunio e si trova fuori dal campo. In battuta, Dante Nori si trova con due palle e un strike, mentre Caglianone e Antonacci sono in terza e seconda base, rispettivamente, con un eliminato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 1 strike. Caglianone in terza, Antonacci in seconda, Dante Nori in battuta, un eliminato. CLAMOROSO ERRORE DEGLI USA NELL’ASSISTENZA DIFENSIVA! Errore di Keller, D’Orazio arriva a casa base! Base su ball, Caglianone in prima. Ora Sam Antonacci. 3 ball, 2 strike. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Jac Caglianone in battuta, D’Orazio in seconda. Cambio di pitcher per gli USA. Entra Brad Keller. Entra JJ D’Orazio al posto di Teel. Non è purtroppo la stessa cosa. E qui rimpiangiamo come non mai l’assenza per infortunio di Alberto Mineo. NOOOOOOOOO!!! Doppio di Kyle Teel, che tuttavia si stira. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: infortunio per Kyle Teel Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homrun di Teel e Antonacci Leggi anche: World Baseball Classic 2026: l’Italia potrebbe avere il catcher emergente Kyle Teel Una selezione di notizie su World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive; Inizia il Mundialito del baseball: l’Italia figlia della diaspora ricorda agli Usa la loro storia; LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido. LIVE Italia-USA 5-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: fuoricampo da 2 punti di Jac CaglianoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 2 ball, 2 strike. Foul confermato. Qui l'Italia ha rischiato. Momento chiave adesso senza Michael ... oasport.it USA vs. Italy live score, updates, highlights from 2026 World Baseball Classic gameThe Sporting News is tracking live scoring updates and highlights for USA vs. Italy in the 2026 World Baseball Classic. Follow for complete results from the WBC pool play game. msn.com Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports facebook HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com