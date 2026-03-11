LIVE Italia-USA 5-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | fuoricampo da 2 punti di Jac Caglianone

In diretta dalla partita Italia contro gli Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha segnato cinque punti contro gli avversari. Durante il quarto inning, Dante Nori è stato eliminato al volo e si è registrato uno strike-out. Tra le azioni di gioco, spicca un fuoricampo da due punti di Jac Caglianone. La partita continua con aggiornamenti in tempo reale.

Strike-out. Si va nella parte bassa del quarto inning. Dante Nori eliminato al volo. Riparte il line-up con Jakob Marsee. Antonacci eliminato in prima. Tocca a Dante Nori. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. Sam Antonacci in battuta. ITALIA-USA 5-0! SIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! HOOOOOOOOOOOOOMERUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!!!! JAC CAGLIANONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Base su ball, Teel in prima. Ora Jac Caglianone. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. Kyle Teel in battuta. Gli USA cambiano pitcher: dentro Ryan Yarbrough.