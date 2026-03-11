LIVE Italia-USA 3-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Lorenzen toglie le castagne dal fuoco

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha concluso il match con un punteggio di 3-0. Lorenzen ha lanciato sul monte, mentre Kyle Teel è stato in battuta. Jon Berti si è distinto in difesa e Henderson è stato eliminato in prima base. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Kyle Teel in battuta. Bravo Jon Berti in difesa! Henderson eliminato in prima. ITALIA-USA 3-0 dopo tre inning. 2 ball, 2 strike. Altro lancio pazzo e Witt in terza. Primo momento difficile per l’Italia e Michael Lorenzen. Lancio pazzo di Lorenzen, Witt avanza in seconda. Arriva la prima valida per gli USA. Witt jr in prima. Pericolo Henderson in battuta. 1 ball, 1 strike. Crow-Armstrong eliminato al volo. Tocca a Witt jr, riparte il line-up americano. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Gran difesa di Dezenzo, Clement eliminato in prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Lorenzen toglie le castagne dal fuoco Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homrun di Teel e Antonacci Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia Una raccolta di contenuti su World Baseball Classic Temi più discussi: Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic; LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive; Italia Baseball è in Arizona: inizia l'operazione World Baseball Classic. LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: pitcher protagonisti nel primo inningCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. Parte alta del secondo inning. Canzone in battuta contro McLean. Caglianone elimina al volo ... oasport.it LIVE on FS1: Undefeated USA looks to advance with win vs. ItalyMatchup history: The U.S. and Italy have faced each other in the World Baseball Classic once before, in the first round in 2013. Team USA won that matchup, 6-2, at Chase Field in Arizona. The original ... mlb.com Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports facebook HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com