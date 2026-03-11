LIVE Italia-USA 3-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | homrun di Teel e Antonacci

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nel World Baseball Classic 2026, gli Stati Uniti hanno vinto 3-0. Nel corso dell'incontro, sono stati realizzati un homrun da parte di Teel e uno da Antonacci. Michael Lorenzen ha affrontato Smith sul monte di lancio, mentre Nori ha effettuato un buon contatto, ma è stato eliminato al volo. La partita è stata seguita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torna Michael Lorenzen contro Smith. Bel contatto di Nori, ma viene eliminato al volo. Termina la parte alta del secondo inning. Dante Nori in battuta. E’ TUTTO VEROOOOOOOOOOOOOOOO!!! HOOOOOOOMERUUUUUUUUUUUUUUN!!! Fuoricampo da 2 punti di Sam Antonacci! USA-ITALIA 0-3. No, non stiamo sognando nel cuore della notte! 1 ball, 1 strike. Caglianone colpito: avanza in prima base. E’ il momento di Sam Antonacci. Caglianone in battuta. FUORICAMPO DI TEEL! Italia in vantaggio! Dezenzo eliminato in prima. Kyle Teel in battuta. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Canzone eliminato in prima. Sin qui McLean dominante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homrun di Teel e Antonacci Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia Leggi anche: World Baseball Classic 2026: l’Italia potrebbe avere il catcher emergente Kyle Teel Contenuti utili per approfondire World Baseball Classic Temi più discussi: Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic; LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive; Italia Baseball è in Arizona: inizia l'operazione World Baseball Classic. LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: pitcher protagonisti nel primo inningCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. Parte alta del secondo inning. Canzone in battuta contro McLean. Caglianone elimina al volo ... oasport.it LIVE on FS1: Undefeated USA looks to advance with win vs. ItalyMatchup history: The U.S. and Italy have faced each other in the World Baseball Classic once before, in the first round in 2013. Team USA won that matchup, 6-2, at Chase Field in Arizona. The original ... mlb.com Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports facebook HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com