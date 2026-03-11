LIVE Italia-USA 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | tra poco si comincia
Alle 2.00, il lanciatore degli Stati Uniti è Nolan McLean, mentre l’Italia schiera il pitcher Michael Lorenzen, partecipante all’All Star Game nel 2023. La partita tra Italia e USA per il World Baseball Classic 2026 sta per iniziare e sarà trasmessa in diretta. I due team si preparano a scendere in campo, con le formazioni pronte a darsi battaglia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00 Il lanciatore degli USA è Nolan McLean. 1.59 L’Italia si affida al pitcher Michael Lorenzen: prese parte all’All Star Game nel 2023. 1.58 Il line-up degli USA: 1 Witt Jr. (SS) —.333 1.056 2 Henderson (3B) —.800 1.800 3 Judge (RF) —.333 1.333 4 Schwarber (DH) —.417 1.230 5 Smith, W (C) —.000 .400 6 Anthony (LF) —.364 1.169 7 Goldschmidt (1B) —.000 .000 8 Clement (2B) —.333 .933 9 Crow-Armstrong (CF) —.167 .708 1.57 Il line-up dell’Italia: 1 Marsee (CF) —.250 .775 2 Berti (2B) —.750 2.050 3 Pasquantino (1B) —.000 .300 4 Canzone (DH) —.222 .856 5 Dezenzo (3B) —.333 1.000 6 Teel (C) —.500 1.000 7 Caglianone (RF) —. 🔗 Leggi su Oasport.it
