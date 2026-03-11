LIVE Italia-USA 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | pitcher protagonisti nel primo inning

La partita tra Italia e Stati Uniti nella World Baseball Classic 2026 è in corso con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nel primo inning, i pitcher sono stati protagonisti, mentre Caglianone è stato colpito e ha raggiunto la prima base. I giochi sono iniziati con un conto di una palla e un strike, e l'azione è ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. Caglianone colpito: avanza in prima base. E' il momento di Sam Antonacci. Caglianone in battuta. FUORICAMPO DI TEEL! Italia in vantaggio! Dezenzo eliminato in prima. Kyle Teel in battuta. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Canzone eliminato in prima. Sin qui McLean dominante. Zach Dezenzo in battuta. 1 ball, 1 strike. Parte alta del secondo inning. Canzone in battuta contro McLean. Caglianone elimina al volo Schwarber. ITALIA-USA 0-0 dopo il primo inning. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Base su ball concessa da Lorenzen. Judge in prima base. LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: pitcher protagonisti nel primo inning LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: primo inning senza punti, azzurri più vicini a realizzare LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gran doppio gioco azzurro nel quarto inning20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima. Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic; LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido; LIVE Italia-Brasile 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Aldegheri dominante sul monte, doppio homerun di Nori; World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0. LIVE Italia-USA 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: pitcher protagonisti nel primo inningCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00 Il lanciatore degli USA è Nolan McLean. 1.59 L'Italia si affida al pitcher Michael Lorenzen: prese parte ... USA vs. Italy live score, updates, highlights from 2026 World Baseball Classic gameThe Sporting News is tracking live scoring updates and highlights for USA vs. Italy in the 2026 World Baseball Classic. Follow for complete results from the WBC pool play game. Un nomber cu nos lo bay tende di dje hopi den futuro sercano. DRUW JONES, yiu di HOF, Andruw Jones. Tremendo den e World Baseball Classic aki pa Team Kingdom #297sports HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all'esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress