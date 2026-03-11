Alle 20:00 si svolge la partita tra Italia e Messico al World Baseball Classic 2026, la quarta del torneo per entrambe le squadre. La partita viene trasmessa in diretta e seguita dagli appassionati di baseball in tutto il mondo. Gli spettatori possono aggiornarsi sull’andamento del match tramite questa cronaca in tempo reale. La sfida si gioca in un’atmosfera di grande attesa e tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata, o meglio buonanotte, a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Che potrebbe essere l’ultima, o forse no. Sarebbe meglio di no: in ogni caso, è il Messico che si pone di fronte alla squadra di Francisco Cervelli. Non si sono ancora spenti gli echi della notte che verrà inevitabilmente raccontata come leggendaria contro gli USA, ma c’è ancora da correre verso la qualificazione ai quarti di finale, e saranno proprio i messicani a risultare decisivi in questo contesto. Una squadra, quella della Novena Mexicana, che ha molto di che essere temuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per la qualificazione

