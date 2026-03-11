L' Italia smemorata si è fermata a Collegno

In questi giorni si ricorda il centenario del caso dello Smemorato di Collegno, un uomo trovato a Torino nel 1926 che affermava di non ricordare la propria identità. La vicenda ha diviso l’Italia tra chi sosteneva fosse Mario Bruneri e chi invece Giulio Canella. La questione ha attirato l’attenzione di molti, con discussioni che si sono protratte nel tempo senza arrivare a una conclusione definitiva.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni ho letto che ricorrono i cento anni dal celebre caso dello Smemorato di Collegno, quell'uomo trovato a Torino nel 1926 che sosteneva di non ricordare chi fosse e la cui identità divise l'Italia tra chi lo credeva Mario Bruneri e chi invece Giulio Canella. Fu un caso incredibile, quasi romanzesco: un uomo senza memoria che mise in crisi tribunali, famiglie e giornali. Ripensandoci oggi, mi è venuto spontaneo un parallelo un po' amaro. Non ha l'impressione che lo smemorato sia diventato, in qualche modo, l'intero nostro Paese? Sembra che abbiamo perso la memoria di chi siamo stati e da dove veniamo. Abbiamo dimenticato la nostra storia, le nostre radici culturali, i valori su cui si è costruita la civiltà occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

