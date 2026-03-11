L’Italia regina dell’export di armi Leonardo e Fincantieri in prima linea anche per gli anni futuri

L’Italia si conferma come il principale esportatore di armi a livello mondiale, con Leonardo e Fincantieri tra le aziende leader del settore. Entrambe le società continuano a espandere la loro presenza sui mercati internazionali e prevedono di mantenere questa tendenza anche negli anni a venire. I dati ufficiali mostrano come il settore della difesa italiana sia in crescita e con un ruolo di primo piano a livello globale.

L'Italia è il Paese che ha maggiormente espanso il suo business nel mercato mondiale degli armamenti nel quinquennio 2021-2025 rispetto ai cinque anni precedenti, secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) che ogni anno monitora il mercato globale dei sistemi d'arma. La crescita del 157% tra i due periodi considerati è sovraperformante su tutti gli altri primi 10 esportatori globali, supera di quasi tre volte quella israeliana (+56%) e stacca Usa (+27%), Corea del Sud (+24%) e Francia (+21%). Arms exports by??Italy increased by 157%, pushing it from the tenth largest exporter in 2016–20 to the sixth largest in 2021–25.