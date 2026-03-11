L' Italia alla London Book Fair dodici editori in vetrina nel Regno Unito

Allo stand italiano alla London Book Fair, dodici case editrici presentano i loro cataloghi nel Regno Unito. La fiera, alla sua 55ª edizione, si svolge a Londra e vede la partecipazione di diversi editori italiani che espongono le loro novità. L'evento si tiene presso il centro espositivo della capitale britannica e durerà fino a domenica prossima.

LONDRA (ITALPRESS) – Giunta alla sua 55^ edizione, torna anche quest’anno il principale appuntamento internazionale dell’editoria nel Regno Unito, la London Book Fair, che ha aperto le porte presso il centro espositivo Olympia di Londra dando inizio a tre giornate interamente dedicate all’editoria internazionale. La manifestazione, che si svolge con cadenza annuale, ha visto nell’ultima edizione la partecipazione di circa 36.500 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo confermandosi quindi come uno dei principali eventi catalizzatori per publisher internazionali, professionisti ed esperti del settore editoriale. Agenzia-ICE anche... 🔗 Leggi su Iltempo.it

