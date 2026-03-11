Un esponente di spicco dell’UCOII, Roberto Hamza Piccardo, ha rivolto parole di elogio ai gruppi militanti considerati estremisti, poco dopo la pubblicazione di un articolo su Il Giornale che riportava questa dichiarazione. In un successivo intervento, Piccardo ha attaccato chi ha criticato le sue posizioni, suscitando reazioni e dibattiti pubblici sulla sua presa di posizione.

Uno dei fondatori dell’UCOII, Roberto Hamza Piccardo, dopo l’articolo de Il Giornale che riportava la sua “chiamata alle urne” della comunità musulmana per far sì che votassero no al referendum sulla giustizia, torna ad attaccare, e questa volta sceglie come bersaglio l’onorevole di Fratelli d’Italia Sara Kelany, che fin dall’inizio ha condotto la battaglia contro l’Islam radicale. Kelany, infatti, aveva rilanciato l’articolo chiedendo alla sinistra che prendesse le distanze da simili individui. Ma a Piccardo non è andata giù e, in un video in cui se la prese con la maggioranza di governo e con chi ha scritto l’articolo, dice: “L’altra cosa penosa per i cittadini che l’hanno eletta è la signora Kelany che scrive che sostengo questa magistratura perché non mi ha espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'islamista che elogia i tagliagole ora attacca chi lo critica

