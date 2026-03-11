L’Iran sta cercando di mostrare la propria forza nel conflitto in Medio Oriente. Venti paesi sono coinvolti in qualche modo, alcuni con truppe sul campo, altri fornendo armi e materiali di difesa, altri ancora operando in modo riservato. La regione rimane al centro di un complesso gioco di alleanze e interventi, con azioni che coinvolgono diverse nazioni e livelli di partecipazione.

Tutti aspettano di vedere Mojtaba Khamenei, il nuovo uomo più forte dell'Iran. Per ora è un nome che racconta un vuoto Nel conflitto in medio oriente sono coinvolti venti paesi, alcuni direttamente, altri inviano armi di difese, altri ancora collaborano in segreto. Dieci paesi sono stati colpiti dalla Repubblica islamica dell'Iran che ha scommesso sul caos. Più grande, confuso e costoso sarà il caos imposto come risposta all'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, meno in Iran si potrà parlare di sconfitta. La comunicazione americana si limita ai proclami del presidente Donald Trump e del capo del Pentagono Pete Hegseth, concordi nel dire che molti obiettivi sono stati raggiunti, ma "non cederemo", fino a quando la Repubblica islamica non sarà sopraffatta.

© Ilfoglio.it - L’Iran tenta di proiettare forza e potere. La scommessa del regime in guerra

