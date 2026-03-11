L’Iran prosciuga le scorte americane ed esplode il made in Asia delle armi

Lo scorso 3 settembre, durante la parata per l’ottantesimo anniversario della vittoria, l’Iran ha annunciato di aver prosciugato le scorte di armi americane, mentre sul mercato internazionale si registra un incremento delle armi prodotte in Asia. La cerimonia ha visto la partecipazione di militari e ufficiali di governo, con display di mezzi e armamenti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle autorità iraniane.

Lo scorso 3 settembre, durante la grande parata per l’ottantesimo anniversario della vittoria contro il Giappone, piazza Tienanmen e dintorni erano gremiti da oltre diecimila truppe e centinaia di dispositivi militari. Con una particolarità: erano tutti di cinesi. Quanto successo quel giorno a Pechino è il sintomo di una tendenza più ampia: in Asia orientale, oggi il riarmo è diventato una questione di produzione nazionale. E lo diventerà ancora di più per gli effetti dell’attacco contro l’Iran e del nuovo conflitto in Medio oriente. L’ultimo report dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) fotografa già in modo evidente la tendenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

