Il ministro dello Sport di Teheran ha dichiarato che l’Iran non prenderà parte ai Mondiali di calcio che si terranno questa estate negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La partecipazione iraniana alla competizione internazionale è quindi esclusa, lasciando in sospeso la presenza della selezione nazionale nel torneo.

Il ministro dello Sport di Teheran ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio in programma in estate negli Stati Uniti. «Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», ha affermato Ahmad Donjamali in tv, sottolineando le «misure malvagie intraprese contro l’Iran». «Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare», ha evidenziato. Donald Trump aveva detto al presidente della Fifa Gianni Infantino che la nazionale iraniana era benvenuta a partecipare al torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti

Articoli correlati

L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiL’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli USA a causa della guerra.

L'Iran non partecipera ai mondiali di calcio negli Stati Uniti @editoriale #ultimora

Contenuti utili per approfondire L'Iran non parteciperà ai Mondiali di...

Temi più discussi: Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: ecco tutti gli scenari; L'Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio. Il ministro dello Sport: Non ci sono le condizioni; Iran, no ai Mondiali 2026: Non ci sono le condizioni. Cosa cambia per l'Italia di Gattuso; Se l'Iran non partecipasse ai Mondiali, la FIFA potrebbe fare sostanzialmente quello che vuole (sì, anche ripescare l'Italia).

L’Iran non andrà ai Mondiali 2026 di calcio in Usa, cosa succede oraL'Iran non parteciperà ai Mondiali del 2026 in programma negli Usa, in Canada e e in Messico. O almeno, questo è quanto annunciato dal ministro iraniano dello ... lapresse.it

Mondiali 2026, l’Iran non parteciperà: l’annuncio del ministro. E’ corsa al ripescaggio, gli scenari per l’ItaliaMondiali 2026, l’Iran non parteciperà: l’annuncio del ministro. E’ corsa al ripescaggio, gli scenari per l’Italia ... sport.virgilio.it

Maradona dopo Italia ’90: “C’è una mano nera nel calcio” Dopo la finale dei Mondiali di Italia ’90, persa dall’Argentina contro la Germania, Diego Armando Maradona non nascose tutta la sua rabbia per l’episodio che decise la partita. Il rigore assegnato ai ted facebook

Iran, il ministro dello sport: «Non partecipiamo ai Mondiali di calcio negli Usa» x.com