L’Iran ha deciso di non partecipare ai Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La scelta è stata comunicata ufficialmente e significa che la squadra iraniana non sarà presente nella fase finale del torneo. La decisione riguarda esclusivamente l’assenza dell’Iran dalla competizione, senza ulteriori dettagli o motivazioni rese pubbliche.

L’Iran non parteciperà ai Mondiali del 2026 in programma negli Usa, in Canada e e in Messico. O almeno, questo è quanto annunciato dal ministro iraniano dello Sport Ahmad Donjamali che ha infatti escluso la presenza della nazionale al torneo iridato in un’intervista televisiva, nonostante l’invito arrivato dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Governo Usa corrotto, ha assassinato il nostro leader”. “Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza abbiamo le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato Donjamali. Per il ministro iraniano la situazione politica e militare rende impossibile la partecipazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “L’Iran non andrà ai Mondiali 2026 di calcio in Usa”, cosa succede ora

