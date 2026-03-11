L’Iran ha chiesto ufficialmente che gli Stati Uniti siano esclusi dal Comitato Olimpico internazionale. La richiesta si basa su questioni legate alla partecipazione e alle decisioni prese negli ultimi anni, con particolare riferimento a precedenti di altre nazioni e alle posizioni assunte dalla Fifa e dal Comitato Olimpico in situazioni simili. La questione si inserisce in un contesto di tensioni che coinvolgono anche il mondo dello sport.

La guerra in Medioriente non risparmia lo sport. C’è l’incognita sulla partecipazione della nazionale iraniana ai prossimi Mondiali, e adesso pure dell’Iraq agli imminenti spareggi di qualificazione, viste le difficoltà negli spostamenti ( dovrebbe giocare fra poche settimane in Messico contro la vincente di Bolivia-Suriname ). Ma, soprattutto, ci sono i bombardamenti che fanno vittime e danni anche tra gli sportivi. Tanto che il Comitato Olimpico di Teheran ha scritto ufficialmente al Cio per denunciare la violazione della tregua olimpica e chiedere l’esclusione dalle competizioni di Stati Uniti e Israele. La comunicazione, firmata dal segretario generale Mehdi Alinajad, è indirizzata a James MacLeod, responsabile delle relazioni con i comitati nazionali e della solidarietà olimpica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran chiede l’esclusione degli Stati Uniti al Cio. Il precedente della Russia e il doppiopesismo della Fifa e del Comitato Olimpico

