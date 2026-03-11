L' Iran boicotterà i Mondiali americani di calcio nessuna possibilità

L'Iran ha annunciato che non prenderà parte ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Sudamerica e in Canada. La decisione riguarda la totale esclusione dalla partecipazione a causa di motivazioni ufficiali comunicate dalle autorità iraniane. Nessun rappresentante del paese sarà presente alle competizioni in programma nei paesi ospitanti. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

AGI - L'Iran non parteciperà ai prossimi mondiali di calcio negli Usa, Sudamerica e Canada. Ad annunciarlo il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, che ha dichiarato che Teheran non è in grado di partecipare alla competizione sportiva alla luce del conflitto in corso dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran. "Dato che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non siamo in alcun modo in grado di partecipare ai Mondiali ", ha affermato Donjamali in un'intervista televisiva in diretta nazionale, riferendosi alla morte della guida suprema Ali Khamenei nei primi attacchi della guerra. "A causa delle azioni ostili contro l'Iran, due guerre ci sono state imposte negli ultimi otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Agi.it

