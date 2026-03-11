L' Iran boicotterà i Mondiali americani di calcio nessuna possibilità

L'Iran ha annunciato che non prenderà parte ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Sudamerica e in Canada. La decisione riguarda la totale esclusione dalla partecipazione a causa di motivazioni ufficiali comunicate dalle autorità iraniane. Nessun rappresentante del paese sarà presente alle competizioni in programma nei paesi ospitanti. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

AGI - L'Iran non parteciperà ai prossimi mondiali di calcio negli Usa, Sudamerica e Canada. Ad annunciarlo il  ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donjamali, che ha dichiarato che Teheran non è in grado di partecipare alla competizione sportiva alla luce del  conflitto in corso  dopo gli  attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran. "Dato che questo  governo corrotto  ha ucciso il nostro  leader, non siamo in alcun modo in grado di partecipare ai  Mondiali ", ha affermato Donjamali in un'intervista televisiva in diretta nazionale, riferendosi alla morte della  guida suprema Ali Khamenei  nei primi  attacchi della guerra. "A causa delle  azioni ostili contro l'Iran,  due guerre  ci sono state imposte negli ultimi otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri  cittadini sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Agi.it

