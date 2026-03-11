L’Iran ammette | il figlio di Khamenei è stato ferito nei raid Notte di bombe su Israele e contro basi Usa

L’Iran ha confermato che Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo, è stato ferito durante i raid notturni. Nella stessa notte, sono state segnalate esplosioni e bombardamenti su Israele e basi statunitensi. Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano e consigliere del governo, ha comunicato su Telegram che Mojtaba Khamenei è in buona salute, nonostante le ferite riportate.

" Mojtaba Khamenei è sano e salvo " nonostante le ferite, ha scritto su Telegram Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e consigliere del governo. La dichiarazione arriva mentre attorno alla nuova Guida Suprema si addensano versioni divergenti: secondo fonti iraniane citate dal New York Times, il successore sarebbe rimasto ferito alle gambe nei bombardamenti su Teheran dei primi giorni di guerra e da allora avrebbe drasticamente ridotto ogni comunicazione per evitare di essere localizzato. L'assenza pubblica del giovane leader, nominato tre giorni fa dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei, pesa oltre il dato personale.