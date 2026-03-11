Un dirigente della Regione siciliana è stato arrestato nell’ambito di un’indagine che riguarda il legame tra burocrazia e attività mafiose nell’isola. La sua figura, considerata «indispensabile» dall’amministrazione regionale, continuava a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile. L’operazione ha portato al fermo di alcune persone e alla perquisizione di diversi uffici pubblici.

Per la Regione siciliana era una figura «indispensabile», tanto da restare al lavoro anche dopo avere raggiunto l’età pensionabile. Ma per la Procura Giancarlo Teresi, dirigente regionale già arrestato nel 2020 per corruzione e ancora sotto processo per quella vicenda, avrebbe piegato il proprio ruolo agli interessi di un imprenditore mafioso. È con l’accusa di corruzione aggravata dall’avere favorito Cosa nostra che l’ingegnere è finito in carcere insieme con il boss di Favara Carmelo Vetro nell’inchiesta sulle infiltrazioni nella macchina amministrativa regionale. Teresi non è un funzionario qualsiasi. Per anni ha ricoperto incarichi di vertice nell’assessorato regionale alle Infrastrutture ed è rimasto al suo posto anche quando aveva già maturato i requisiti per la pensione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’intreccio tra burocrazia e mafia in Sicilia: il ruolo decisivo di Giancarlo Teresi, il dirigente arrestato

Il dirigente regionale figlio di un boss e il manager della sanità prestato alla politica: chi sono Teresi e IacolinoIl primo è finito in carcere e negli anni ha gestito appalti milionari in tutta l'Isola.

