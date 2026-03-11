Forlifarma diventa sponsor della squadra biancorossa, segnando l'inizio di una collaborazione tra il settore medico e il mondo dello sport. La partnership, attiva dalla stagione in corso, coinvolge entrambe le realtà in un accordo che lega le due organizzazioni. La collaborazione avrà effetti pratici sul supporto e sulle attività della squadra durante l’anno sportivo.

Una partnership che, a partire dalla stagione sportiva in corso, unisce il mondo dello sport a quello della medicina. In questi giorni, infatti il Forlì Calcio e Forlifarma Spa hanno raggiunto un accordo di collaborazione. Nella stagione che, dopo otto anni di assenza, ha visto la squadra biancorossa tornare nel calcio professionistico, la società di viale Roma ha formalizzato l’intesa con la società a capitale pubblico che gestisce le farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli: si è stabilita così una sponsorizzazione e una convenzione riguardante le attività dei tesserati del club biancorosso di tutte le categorie, compresi i collaboratori e familiari che ruotano attorno al microcosmo biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intesa. Forlifarma entra tra gli sponsor della società biancorossa

