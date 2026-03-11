In un'intervista, il giocatore rossoblù Max Poggi ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibile intensità delle strategie di Gasperini, definendole “cattiveria”. Ha anche commentato la posizione della squadra, ammettendo di non considerarsi favorita, e ha riferito che la presenza di Orso in campo è determinante. Nel frattempo, Cipriani ha ricordato la sua crescita legata a Totti, sottolineando il legame con il 1986.

Cipriani, lei è cresciuto a pane e Totti, immaginiamo. "Per forza, non può che essere così per uno del 1986. Sono diventato grande con le sue giocate. Oggi purtroppo giocatori così non ce ne sono mica più". Ma come ci è finito un romano a Bologna? "Io nasco pizzaiolo, avevo una pizzeria al taglio a Garbatella. Mi ero stancato di Roma e, dopo la scomparsa di mia mamma, volevo cambiare aria: così sono partito e ho aperto ’ Pistamentuccia ’. Il primo anno e mezzo siamo andati malino, poi è arrivato mio papà ad aiutarmi. E’ stata dura: catapultato in un’altra città, passando da un localino di venti metri quadrati a un ristorante". Chi, invece, non pare aver patito il cambio città è Gasperini . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'intervista al rossoblù Max Poggi: "Temo molto la 'cattiveria' di Gasperini». "Non siamo noi i favoriti... Se Orso non gioca, è meglio»

