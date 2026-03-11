Un gruppo di circa dieci parlamentari provenienti da diversi schieramenti, tra cui il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, si identifica come Intergruppo per il Sì, definendosi “riformisti trasversali”. In un momento di forti divisioni tra chi sostiene il Sì e chi il No, questa realtà appare difficile da percepire come concreta, ma esiste e opera all’interno del Parlamento.

"Dal fronte del No fake news sull'elezione dei laici del Csm e dell'Alta corte". Parla Guzzetta E’ la realtà, ma in giorni di opposti deragliamenti sui fronti del No e del Sì pare quasi un miraggio: una decina di parlamentari ed ex parlamentari misti, nel senso della maggioranza e dell’opposizione, seduti allo stesso tavolo, sotto il titolo di “Intergruppo per il Sì al referendum”. Partecipano (per il momento) per Italia Viva Roberto Giachetti, per Azione Valentina Grippo ed Ettore Rosato, per il Pd Stefano Ceccanti e (idealmente, da Bruxelles, Pina Picierno e da Torino l’ex senatore dem Stefano Esposito), per Più Europa Benedetto Della Vedova, per i Libdem Luigi Marattin e per il centrodestra, da FdI, Federico Mollicone (domanda: e Forza Italia? E la Lega? “L’intergruppo è aperto”, risponde Mollicone). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Intergruppo per il Sì, "riformisti trasversali" dal Pd a FdI

