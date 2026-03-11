LinkedIn è uno strumento molto usato da chi cerca lavoro, ma spesso chi lo utilizza non ottiene i risultati sperati. La piattaforma permette di creare un profilo professionale e di entrare in contatto con aziende e recruiter, anche se non sempre si traduce in offerte concrete. Molti utenti si chiedono se davvero possa fare la differenza nel mondo del lavoro.

Online e tra amici, quando si sente parlare di LinkedIn, il social network di Microsoft per trovare lavoro, spesso è perché qualcuno vuole lamentarsene. Molti, per esempio, mal tollerano il tono enfatico e posticcio con cui tanti utenti comunicano anche le riflessioni più banali, o i messaggi privati ricevuti da persone mai sentite prima. Altri criticano il fatto che raramente le candidature inviate direttamente sulla piattaforma, con la modalità “Easy Apply”, ottengono riscontro. Eppure, i casi di persone che hanno trovato lavoro e opportunità tramite LinkedIn esistono. Non ci sono dati precisi, né in Italia né all’estero, ma non sono pochi, soprattutto in settori come l’informatica, la consulenza e la comunicazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - LinkedIn serve a qualcosa?

Articoli correlati

Catania, Toscano: “Testa solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario”In casa Catania si respira concentrazione assoluta: domenica arriva il Giugliano e per mister Domenico Toscano non esiste altro orizzonte.

LinkedIn. Serve a qualcosa #LinkedIn