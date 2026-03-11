Un ingegnere della sicurezza di Anthropic ha dichiarato che il mondo è in pericolo, annunciando poi di aver abbandonato il lavoro per dedicarsi alla poesia. La sua scelta ha suscitato attenzione, mentre alcuni commentatori si sono soffermati sulla percepita contraddizione tra le sue parole e le sue azioni. La sua comunicazione ha attirato l’interesse di chi segue le vicende legate alla tecnologia e alla sicurezza informatica.

Non sto a farla tanto lunga come la stanno facendo tanti che amano gli psicodrammi tecnologici, però ne scrivo lo stesso perché lo trovo comico. Notizia allarmatissima fresca fresca: Mrinank Sharma, responsabile della ricerca sulla sicurezza di Anthropic (una delle aziende più avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale) si è dimesso lanciando l’ennesimo allarme: il mondo è in pericolo, la tecnologia corre più veloce della nostra capacità di controllarla. Si sarà visto per l’ennesima volta Terminator, si sarà ubriacato insieme a Amodei, non lo so, diciamo comunque che nel mondo dell’AI queste lettere di dimissioni apocalittiche stanno diventando quasi un genere letterario, bisognerebbe farne un libro di fantascienza o almeno un film (entrambi di serie b). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ingegnere della sicurezza di Anthropic: “Il mondo è in pericolo”. E lascia tutto per la poesia

Articoli correlati

Jacques Robinet, Tutto il mondo è poesia (traduzione di Stefanie Golisch)Jacques Robinet, nato nel 1937 da madre spagnola e padre francese, durante la giovinezza vive tra Parigi e la Spagna.

Biodiversità in pericolo: le specie a rischio in tutto il mondo nel 2026La biodiversità è sempre più fragile a causa del cambiamento climatico, che sta mettendo a dura prova l’equilibrio degli ecosistemi esistenti.

Contenuti utili per approfondire L'ingegnere della sicurezza di...

Temi più discussi: Dimissioni choc nel mondo dell’IA, Sharma lascia Anthropic: Il mondo è in pericolo; I dipendenti di Google e OpenAI hanno appena presentato una memoria legale a sostegno di Anthropic; Anthropic sfida Trump e fa causa al Pentagono; Kaum ist GPT-5.3 am Start, reden alle schon von GPT-5.4: Extreme Reasoning & 2 Millionen Token - Xpert.Digital.

Firefox più sicuro con l'AI: Claude scova 22 falle in tempo recordClaude Opus 4.6 aiuta Mozilla a scovare 112 vulnerabilità in Firefox in due settimane: cosa significa per sicurezza, costi e sviluppo del browser ... smartworld.it

Pentagono vs AI: i dipendenti di Google e OpenAi si schierano con AnthropicLeggi le novità su Anthropic: nella diatriba tra Pentagono e intelligenza artificiale i dipendenti di Google e OpenAI stanno con i creatori di Claude. libero.it

Cosa sta succedendo tra la società di intelligenza artificiale #Anthropic e il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L'analisi di Alessandro Aresu ( @alearesu) tratta dal suo profilo X x.com

ANTHROPIC DICE NO ALL'ESERCITO AMERICANO Il Segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth ha fatto qualcosa di inedito: ha etichettato Anthropic, l’azienda AI madre di Claude, come “rischio per la supply chain della sicurezza nazionale”. Una mossa stori - facebook.com facebook