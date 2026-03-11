L’indipendenza di rigore | per i Sahrawi il calcio è l’ultimo strumento di lotta politica

Venerdì 13 febbraio si è giocata una partita di calcio allo stadio Nelson Mandela di Algeri, coinvolgendo i Sahrawi. L’evento ha avuto un significato politico per il gruppo, che utilizza il calcio come strumento di protesta e affermazione. Nonostante l’importanza simbolica, l’evento ha ricevuto scarsa copertura internazionale. La partita rappresenta un momento di espressione per i Sahrawi, che considerano lo sport un mezzo di lotta.

È stata molto più che una partita di calcio, quella disputatasi venerdì 13 febbraio allo stadio Nelson Mandela di Algeri, anche se pochissimi ne hanno parlato all'estero. Da un lato, c'era una selezione di vecchie glorie del calcio algerino, ma dall'altra c'era il debutto della squadra nazionale della Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi. Teoricamente, questo stato esiste dal 1976, in seguito al ritiro delle truppe spagnole che controllavano la regione del Sahara Occidentale. Di fatto, però, da allora è territorio del Marocco, con il governo sahrawi in esilio in Algeria. La partita del mese scorso serviva proprio a ribadire l'alleanza tra il Fronte Polisario, l'organizzazione in lotta per l'indipendenza dal Marocco, e il governo di Algeri.