L' inchiesta sulla sanità le opposizioni in coro | Schifani stacchi la spina

Le opposizioni in Sicilia hanno chiesto le dimissioni del presidente della Regione in seguito a un’indagine della procura sulle infiltrazioni mafiose nella Regione. Durante una conferenza stampa all’Ars, i rappresentanti del campo progressista hanno espresso la loro richiesta, evidenziando la necessità di cambiare leadership. La questione ha suscitato un forte clamore politico e ha portato a una forte pressione sul governatore.

l campo progressista si ricompatta e nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Ars chiede le dimissioni del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l'indagine della procura su infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale.L'inchiesta che coinvolge.