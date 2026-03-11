Lille-Aston Villa Europa League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gara con qualche gol al Pierre Mauroy

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si disputa Lille-Aston Villa, partita valida per l'ottavo di finale di Europa League al Pierre Mauroy. Sono state ufficializzate le formazioni e le quote, mentre i pronostici indicano una gara con diversi gol possibili. Il Lille, guidato da Genesio, arriva da una serie di buone prestazioni ed è determinato a conquistare un risultato positivo contro la favorita Aston Villa.

Il Lille di Genesio è in grande ascesa e punta deciso ad agguantare un posto in Champions, e approccia con grande ottimismo all’ottavo di finale di Europa League con la grande favorita Aston Villa. Una sfida che si ripete dopo il quarto di finale di 2 anni fa di Conference League, dove i Dogues seppero pareggiare il 2 a 1 del Villa Park portando la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

