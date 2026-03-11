Un matrimonio improvviso sta per essere al centro dell’attenzione a Forbidden Fruit, che torna in onda anche in prima serata da domani. La protagonista, Lila, annuncia con decisione di voler sposare qualcuno, per poi lasciarlo subito dopo. La vicenda si svolge nel corso della puntata, suscitando curiosità tra il pubblico. La trasmissione continuerà a seguire questa storia fino alla sua conclusione.

Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” A Forbidden Fruit sta per andare in scena il matrimonio tra la figlia di Halit e il figlio di Ender, ma non sarà tutto "rose e fiori" Un matrimonio improvviso sta per tenere banco a Forbidden Fruit, in onda anche in prime time da domani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lila, prima ti sposo… e poi ti lascio!

Articoli correlati

“Napoli è fragile ma poi ti graffia, ti fa male, ti seduce. Whoopi Goldberg a Un Posto Al Sole? Mi ha sorpresa. Sanremo 2026 chissà, vediamo…”: così Serena RossiCelebrare l’amore per la propria città è anche essere consapevoli delle diverse sfaccettature, dei limiti, dei colori.

Test del testosterone? Gli influencer della “manosphere” prima ti convincono che hai qualcosa che non va, poi ti vendono il pezzo di ricambio. L’allarme della University of SydneyI social media stanno incoraggiando giovani uomini sani a sottoporsi a test del testosterone e a iniziare terapie ormonali non necessarie,...

Khanh was angry with her mother for the outrageous thing she had done to Chien

Contenuti e approfondimenti su Lila prima ti sposo e poi ti lascio

Argomenti discussi: Forbidden Fruit spoiler turchi: Yigit vuole divorziare da Lila dopo averla portata a letto; Forbidden Fruit trame al 21 marzo: Lila e Yigit sposi, Halit fa pedinare Yildiz.