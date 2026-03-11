Lidia Lebboroni guida l’Ordine | nuovo consiglio per

Lidia Lebboroni è stata confermata alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino. È stato ufficializzato il nuovo consiglio direttivo, che coordina le attività dell’ente nel territorio delle Marche. La presentazione del nuovo assetto si è svolta recentemente, con la nomina dei membri che compongono il consiglio.

Nel cuore delle Marche, dove l’identità professionale si intreccia con la storia del territorio, è stato formalizzato il nuovo assetto dirigenziale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino. La nomina di Lidia Lebboroni a presidente segna l’inizio di un mandato che durerà fino al 2030, in un momento storico in cui le piccole imprese della regione affrontano sfide post-sisma e di ricostruzione. Accanto alla nuova guida, saranno attivi Roberto D’Ascanio come vicepresidente, Federica Frattani nella segreteria e Claudio Angeletti come tesoriere, pronti a gestire le complessità normative ed economiche che caratterizzano il contesto marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lidia Lebboroni guida l’Ordine: nuovo consiglio per Articoli correlati Ordine dei commercialisti, Lidia Lebboroni nuova presidenteMacerata, 10 marzo 2026 - Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di... Caserta, Ordine dei Commercialisti: insediato il nuovo ConsiglioSi è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, eletto a seguito della tornata...