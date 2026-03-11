A Licola sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Colombo, con la realizzazione di nuove aree verdi e di un campo di basket. L’intervento interessa la zona di Licola Mare, una delle aree più degradate della fascia costiera di Giugliano, ed è finanziato dal PNRR. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi pubblici e offrire nuove opportunità di svago.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare, uno degli interventi finanziati dal PNRR che punta a cambiare il volto di una delle aree più degradate della fascia costiera di Giugliano. Il progetto si inserisce nel percorso avviato già dalla precedente amministrazione guidata da Nicola Pirozzi per rilanciare il litorale, per anni rimasto ai margini dei grandi interventi di sviluppo. Il piano prevede il restyling completo della piazza con nuove pavimentazioni, arredi urbani moderni e illuminazione a basso impatto ambientale, pensata per migliorare sicurezza e fruibilità anche di sera. Attorno sorgeranno aree verdi con alberi e aiuole e sarà realizzata anche una zona dedicata allo sport all’aperto, con campo da street basket e spazio per il calcio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Licola, al via i lavori di riqualificazione di piazza Colombo: ci saranno aree verdi e campo di basket

