Licenziata dalla scuola Giusy Giugliano l'ex bidella pendolare arrestata per stalking | sentenza confermata in Appello

La Corte d’Appello ha confermato il licenziamento di Giuseppina Giugliano, ex bidella pendolare, arrestata per stalking. La decisione si basa sul fatto che il certificato medico presentato è arrivato in ritardo e che il congedo per assistere lo zio non rispettava i requisiti richiesti. La sentenza ha quindi confermato la decisione presa dalla scuola di allontanare Giugliano dal suo incarico.

