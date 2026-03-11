Libri scritti dall'IA | ora gli autori inglesi lanciano un logo per riconoscere le opere umane

La principale sindacato degli scrittori del Regno Unito ha introdotto un nuovo marchio chiamato Human Authored, pensato per certificare che libri e illustrazioni sono stati creati esclusivamente da autori umani. La decisione arriva in risposta all'aumento di e-book generati dall'intelligenza artificiale, con l’obiettivo di distinguere chiaramente le opere umane da quelle prodotte algoritmicamente.

Per contrastare l'invasione di e-book generati dall'IA, la principale sindacato degli scrittori del Regno Unito ha lanciato Human Authored, un marchio di certificazione per garantire l'origine al 100% umana di testi e illustrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

