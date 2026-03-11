Nella notte, il cielo di Beirut si è acceso di luci improvvise a causa di alcune esplosioni causate da attacchi provenienti da Israele contro la capitale del Libano. Le esplosioni hanno illuminato la città, creando un’atmosfera di sorpresa e preoccupazione tra i residenti. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze immediate o sui danni causati dagli attacchi.

Nella notte il cielo di Beirut si è improvvisamente illuminato dopo che Israele ha lanciato alcuni attacchi contro la capitale del Libano. L’obbiettivo dei raid dell’Idf era il braccio finanziario di Hezbollah, al-Qard al-Hasan, nella periferia sud di Beirut. Israele ha anche affermato che le sue forze di terra hanno lanciato “raid mirati” nel sud del Paese, con Hezbollah che ha dichiarato di aver risposto colpendo le truppe israeliane e di aver lanciato razzi nel nord di Israele. Nel frattempo, Human Rights Watch ha accusato lo Stato ebraico di aver utilizzato fosforo bianco negli attacchi contro un villaggio libanese, violando il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, una grande esplosione illumina nella notte il cielo di Beirut

Libano, una nuvola di fumo avvolge Beirut dopo un'esplosioneUna grande nuvola di fumo è salita nel cielo sopra Beirut a seguito di un' esplosione nella capitale libanese, mentre proseguono le tensioni con...

