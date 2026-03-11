L’Heart Team per gestire al meglio i problemi del cuore

Al Centro congressi Giovanni XXIII si è tenuta l’edizione 2026 del congresso dedicato all’interventistica cardiovascolare e alle tecniche endovascolari mininvasive. L’evento ha visto la partecipazione di specialisti e professionisti del settore che hanno discusso delle novità e delle procedure più recenti nel campo delle terapie cardiache. Durante la giornata sono stati presentati nuovi approcci e tecniche innovative per il trattamento delle patologie cardiovascolari.

ENDO TASK. Al Centro congressi Giovanni XXIII si è svolta l'edizione 2026 del congresso dedicato all'interventistica cardiovascolare e alle tecniche endovascolari mininvasive. Bergamo si conferma punto di riferimento nazionale per l'innovazione in ambito cardiovascolare. Al Centro congressi Giovanni XXIII si è svolta l'edizione 2026 di EndoTask, organizzato dalla Cardiologia dell'Asst Bergamo Est, congresso dedicato all'interventistica cardiovascolare e alle tecniche endovascolari mininvasive, che ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per fare il punto sulle strategie terapeutiche più avanzate. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di mortalità nei Paesi occidentali.