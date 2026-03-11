L’ex assessora Avolio | Non mi riconosco più in FdI Scelgo Dsp di Rizzo

L'ex assessora Avolio ha annunciato di non riconoscersi più in FdI e ha deciso di aderire a Dsp di Rizzo. Ha spiegato di aver completato il suo mandato fino alla sua naturale conclusione per coerenza istituzionale, senza ulteriori precisazioni sui motivi della scelta. La sua decisione segna un cambiamento importante nel suo percorso politico e sarà oggetto di attenzione nelle prossime settimane.

"Per coerenza istituzionale ho portato a termine il mio mandato fino alla sua naturale scadenza. A distanza di pochi mesi, ritengo tuttavia doveroso comunicare la mia uscita dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, partito del quale non ho rinnovato la tessera per l'anno in corso, per aderire a Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo". A dirlo è la consigliera comunale di Cascina Sonia Avolio, già assessora nella giunta Ceccardi, che ha annunciato la sua uscita dal partito guidato da Giorgia Meloni a circa due mesi e mezzo dalle prossime elezioni amministrative. "La mia è una scelta maturata nel tempo – ha detto in una nota – frutto di una riflessione politica approfondita.