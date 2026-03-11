L’eredità di Epstein è di un miliardo Ecco cosa quanto e a chi andrà

Jeffrey Epstein ha lasciato un’eredità stimata tra 600 milioni e un miliardo di dollari, secondo le fonti, insieme a circa 500 proprietà immobiliari. La somma e la distribuzione delle sue ricchezze sono ancora oggetto di discussione, mentre l’intera eredità rappresenta un patrimonio considerevole e complesso. Le autorità stanno ora determinando come e a chi saranno destinati i beni lasciati dall’uomo.

Un’eredità ingombrante: tanto cospicua quanto maledetta e incerta. Cosa, quanto e a chi ha lasciato Jeffrey Epstein? Le stime sono contrastanti: tra 600 milioni e un miliardo di dollari, più 500 proprietà immobiliari. Gran parte del patrimonio sarebbe stato però eroso da tasse, risarcimenti, penali. Sotto sequestro sono il ranch Zorro, la villa di Palm Beach, mentre l’isola di Saint James è stata acquisita dalle Isole Vergini. L’asse ereditario è “blindato” in un trust amministrato dall’ex avvocato personale di Epstein, Darren Indyke, e dal suo ex commercialista, Richard Kahn. Le cause delle vittime e la class action. Che stanno facendo tre azioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

