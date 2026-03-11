Leonardo Ulloa | Ranieri come persona è un disastro Gli dissi | non giocherò mai più per te
Dopo dieci anni dalla vittoria in Premier League con il Leicester City, Leonardo Ulloa ha rilasciato dichiarazioni critiche nei confronti dell’allenatore Ranieri, definendolo “un disastro come persona” e affermando di avergli detto che non avrebbe mai più giocato per lui. Ulloa ha condiviso queste parole in un’intervista, senza aggiungere dettagli sui motivi di tali commenti.
A distanza di un decennio dalla storica impresa del titolo in Premier League del Leicester City di Claudio Ranieri, l'ex bomber argentino Leonardo Ulloa "sporca" il ricordo del tecnico: "Mi tradì, smisi di allenarmi e giocare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
