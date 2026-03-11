Leo Gassmann e lo scontro furioso con una giornalista lei lo massacra | Viziato mi scateni l’odio contro

Leo Gassmann si è trovato coinvolto in un acceso scambio con una giornalista sui social. La giornalista lo ha criticato duramente, definendolo viziato e dichiarando di provare odio nei suoi confronti. L’incidente ha generato una discussione online, attirando l’attenzione di molti utenti e dando vita a un confronto teso e acceso.

Una polemica infuocata ha travolto Leo Gassmann nelle ultime ore, trasformando una semplice critica giornalistica in uno scontro pubblico sui social. Tutto è nato da un articolo molto duro pubblicato online che metteva nel mirino il giovane artista, figlio di Alessandro Gassmann. La vicenda ha rapidamente acceso il dibattito tra fan, giornalisti e utenti dei social, dopo che il cantante e attore ha deciso di rispondere pubblicamente all’autrice del pezzo. L’articolo contro Leo Gassmann: l’attore si è risentito e ha risposto così. A innescare la polemica è stato un editoriale della giornalista Grazia Sambruna pubblicato su MowMag, nel quale l’autrice ha criticato apertamente Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Donnapop.it

