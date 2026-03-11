Leo Gassmann, cantante e attore romano, è figlio di Alessandro e nipote di Vittorio. La sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione. La sua fidanzata si chiama Arianna Di Claudio, nota anche per alcune apparizioni in televisione. Entrambi sono spesso al centro dell’attenzione dei media italiani.

Leo Gassmann è uno dei nomi più chiacchierati della nuova generazione dello spettacolo italiano. Figlio di Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio, il cantante e attore romano continua a far parlare di sé anche dopo la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Non solo per la musica, le apparizioni televisive e i suoi ruoli nelle fiction: negli ultimi tempi l’attenzione si è spostata anche sulla sua vita sentimentale. Accanto a lui, infatti, c’è Arianna Di Claudio, attrice emergente e figlia d’arte anche lei, di cui Leo sembra essere perdutamente innamorato. Ma chi è la fidanzata del giovane Gassmann e in quali film l’abbiamo già vista? Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leo Gassmann, chi è la fidanzata Arianna Di Claudio e dove l’abbiamo già vista in tv

Grazia Sambruna e Leo Gassmann interrompono i rapporti dopo lite socialLo scontro tra Grazia Sambruna e Leo Gassmann esploso sui social Chi: la giornalista Grazia Sambruna e il cantante Leo Gassmann. Cosa: un editoriale m ... assodigitale.it

Chi è Leo, il figlio di Alessandro Gassmann/ È stato un papà severo ma il nostro rapporto…Chi è Leo, il figlio di Alessandro Gassmann: nato dall'amore con Sabrina, per lui una carriera tra cinema, televisione e musica ... ilsussidiario.net

È scontro social tra #GraziaSambruna e #LeoGassmann La giornalista ha scritto un articolo su #MowMag piuttosto provocatorio e di critica verso il cantate: "Da Festival di Sanremo a fa’ er fluido su TikTok: Leo Gassmann, ma quando te lo trovi un lavoro vero - facebook.com facebook

#Sanremo2026 La finale: LEO GASSMANN con “Naturale” Codice televoto: 05 #leogassmann x.com