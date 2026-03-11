La Lega Valtiberina annuncia l’avvio di lavori per la creazione di nuovi parcheggi e il recupero di un’area dismessa nella zona. L’intervento mira a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici per residenti e visitatori. L’annuncio è stato dato oggi, in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di intervento.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Lega Valtiberina: “Nuovi parcheggi e recupero di un’area inutilizzata. Un intervento concreto per cittadini e turisti”. Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier di Sansepolcro esprime soddisfazione per la realizzazione dei nuovi parcheggi tra via Malatesta e via dei Lorena e per l’ampliamento degli spazi di sosta nella zona del Campaccio, interventi che rappresentano un passo concreto nel miglioramento della mobilità urbana e dei servizi a disposizione della città. Con la realizzazione della nuova area di sosta su una superficie di circa 4.000 metri quadrati, che potrà ospitare circa 130 posti auto e 8 stalli per autobus, Sansepolcro si dota infatti di un’infrastruttura strategica alle porte del centro cittadino, capace di migliorare l’accessibilità sia per i residenti che per i turisti e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

