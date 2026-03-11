A Lecce, tra il 2020 e il 2023, sono stati rimossi circa 600 stalli di parcheggio. La maggior parte di questi spazi sono stati cancellati a causa di dehors, tavolini di bar e ristoranti, o per permettere l’apertura di cantieri. Molti di questi stalli sono stati eliminati anche da segnaletica e piste ciclabili, lasciando i cittadini a cercare alternative per parcheggiare.

Cancellati dai dehors e dai tavolini di bar e ristoranti, soppressi per consentire l’apertura di cantieri, rimossi da segnaletica e piste ciclabili: dal 2020 a oggi, a Lecce, sono stati persi 547 stalli, trasformando la ricerca di un parcheggio in una vera caccia quotidiana per residenti, pendolari, trasfertisti e turisti. Già nel 2020 pesò l’eliminazione del parcheggio Carlo Pranzo, cancellato dal Parco delle Mura, e di quello dell'ex caserma Massa, mentre negli ultimi anni la situazione è peggiorata per la crescente occupazione del suolo pubblico con tavoli e dehors, la riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e l’arrivo delle piste ciclabili. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, parcheggi cercasi: persi quasi 600 stalli in sei anni

