Le star della musica coreana conquistate dal brand cesenate alla Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, alcune star della musica coreana sono state invitate a partecipare alla sfilata dello stilista cesenate Simon Cracker, conosciuto anche come Simone Botte. Le celebrità provenienti dalla Corea hanno assistito all’evento, che si è svolto in occasione della manifestazione milanese dedicata alla moda. L’attenzione mediatica si è concentrata sulla presenza di queste star e sul coinvolgimento del brand cesenate.