Le star della musica coreana conquistate dal brand cesenate alla Milano Fashion Week
Durante la Milano Fashion Week, alcune star della musica coreana sono state invitate a partecipare alla sfilata dello stilista cesenate Simon Cracker, conosciuto anche come Simone Botte. Le celebrità provenienti dalla Corea hanno assistito all’evento, che si è svolto in occasione della manifestazione milanese dedicata alla moda. L’attenzione mediatica si è concentrata sulla presenza di queste star e sul coinvolgimento del brand cesenate.
Da Cesena alla Corea. Star della musica coreana ospiti dello stilista cesenate Simon Cracker (al secolo Simone Botte) per assistere alla sua ultima sfilata alla Milano Fashion Week. Si tratta dei cantanti K-Pop Park Woojin dei AB6IX, insieme a Steve e Hyungseok dei Younite, oltre ai solisti Gaho. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
