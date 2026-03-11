Le star della musica coreana conquistate dal brand cesenate alla Milano Fashion Week

Da cesenatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Fashion Week, alcune star della musica coreana sono state invitate a partecipare alla sfilata dello stilista cesenate Simon Cracker, conosciuto anche come Simone Botte. Le celebrità provenienti dalla Corea hanno assistito all’evento, che si è svolto in occasione della manifestazione milanese dedicata alla moda. L’attenzione mediatica si è concentrata sulla presenza di queste star e sul coinvolgimento del brand cesenate.

Da Cesena alla Corea. Star della musica coreana ospiti dello stilista cesenate Simon Cracker (al secolo Simone Botte) per assistere alla sua ultima sfilata alla Milano Fashion Week. Si tratta dei cantanti K-Pop Park Woojin dei AB6IX, insieme a Steve e Hyungseok dei Younite, oltre ai solisti Gaho. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Mahmood protagonista dell’ultimo atto dello show esclusivo di Adidas alla Milano Fashion Week . Il nuovo concept del brand mette in dialogo sport, moda e musica

Milano Fashion Week i beauty look della star in front rowL'eleganza in prima fila da Max Mara che ha sfilato al Palazzo del ghiaccio di via Piranesi.

Contenuti e approfondimenti su Milano Fashion Week

Temi più discussi: I 10 momenti più memorabili della Milano Fashion Week; Paris Fashion Week, le star alle sfilate, da Kate Moss a Paul Anthony Kelly. FOTO; ? Da Kendall Jenner a Elodie: le sfilate della Fashion Week; I poeti rock di Ann Demeulemeester alla Paris fashion week. E in passerella sale Billy Idol.

Milano Fashion Week, cala il sipario. Tutte le star in front rowLa settimana della moda di Milano è giunta al termine. Tantissime le star che, giorno dopo giorno, hanno costellato le prime file dei défilé. Eccole, fashion dopo fashion show ... vanityfair.it

milano fashion week le star della musicaI 10 momenti più memorabili della Milano Fashion WeekLa settimana della moda è giunta al termine e ora non resta che tirare le somme. Tra debutti creativi e star protagoniste delle passerelle e dei front row, ecco com'è andata ... vanityfair.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.